Skifahrer stießen in Berwang zusammen: 45-Jähriger schlug auf Stein auf

Ein Niederländer wurde in Berwang durch einen Zusammenstoß mit einem unbekannten Skifahrer verletzt.

Berwang – Ein 45-jähriger Niederländer ist am Mittwochvormittag im Skigebiet in Berwang durch einen Zusammenstoß mit einem unbekannten Skifahrer abseits der roten Piste auf einen Stein geprallt. Etwa 15 Meter neben der Piste blieb der Betroffene liegen. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.