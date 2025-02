Nach Terroranschlag: Heuer kein Villacher Fasching im ORF

Entgegen der ursprünglichen Planung entfallen die Faschingssitzungen in Villach diese Woche – und damit auch die Ausstrahlung im ORF. Auch der Faschingsumzug am 1. März wurde abgesagt.

Wien, Villach – Der Villacher Fasching findet im ORF heuer nun doch nicht statt. Nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem am Samstag ein 23-jähriger Syrer einen 14-Jährigen getötet und fünf weitere Personen teils lebensgefährlich verletzt hat, haben sich die Faschingsgilde und der ORF nun gemeinsam entschlossen, die Sitzungen diese Woche und damit die TV-Aufzeichnung für die Ausstrahlung am Faschingsdienstag (4. März) abzusagen. Dies teilte der ORF der APA mit.

Am Montag hatte es noch geheißen, dass man an der Fernsehaufzeichnung der Faschingssitzungen – traditionell ein Quotenhit im TV – festhalten und nur die begleitenden Empfänge und Tanzveranstaltungen streichen wolle. Das Ersatzprogramm für den 4. März ist noch offen.

Abgesagt wurde nun auch der geplante Faschingsumzug am 1. März, wie die Villacher Faschingsgilde am Mittwoch bekanntgab. „Der Umzug würde direkt an der Stelle vorbeiführen, an der es zur Tragöde gekommen ist. Das halten wir für nicht angemessen“, so Gildenkanzler Karl Glanznig. Diese Entscheidung werde von Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und der gesamten Stadtregierung sowie dem Einsatz- und Krisenstab unterstützt.