Geisel-Forum bestätigt Tod von Kleinkindern und deutsch-israelischer Mutter

Jerusalem – Das Forum der Geisel-Familien in Israel hat den Tod der beiden jüngsten Hamas-Geiseln bestätigt. „Wir haben die erschütternde Nachricht erhalten, dass Shiri Bibas, ihre Kinder Ariel und Kfir und Oded Lifshitz nicht mehr unter uns sind“, erklärte das Forum am Mittwoch.

Die Hamas hatte die beiden Kleinkinder und ihre deutsch-israelische Mutter bereits im November 2023 für tot erklärt und am Dienstag angekündigt, dass ihre Leichen am Donnerstag an Israel übergeben werden sollen. (APA, AFP)