Hamas übergab vier Geisel-Leichen an Israel

Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat im Gazastreifen die sterblichen Überreste von vier Menschen zunächst an das Rote Kreuz übergeben, die sie wiederum Israel übergibt. In einer TV-Liveübetragung der Vorgänge in Khan Younis waren auf einem Podest vier schwarze Särge zu sehen. Israel will in der Folge die Identität der Leichen prüfen, bei denen es sich laut der Hamas um tote Geiseln handeln soll.