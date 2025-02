UNO befürchtet regionalen Flächenbrand im Kongo

Die von Ruanda unterstützte bewaffnete Miliz M23 rückt nach Angaben der Vereinten Nationen immer weiter im Osten der Demokratischen Republik Kongo vor. Nach seinen Informationen rücke die Miliz auf weitere strategisch wichtige Gebiete in den Regionen Nord- und Süd-Kivu vor, sagte der zuständige Sonderbeauftragte von UN-Generalsekretär António Guterres, Huang Xia, am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat. Das Risiko eines regionalen Flächenbrandes sei "realer denn je".

Die M23 hat gemeinsam mit ruandischen Truppen in den vergangenen Wochen große Gebiete im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingenommen, darunter die Städte Goma und Bukavu am Kivusee. Bukavu fiel am Sonntag in die Hände der M23 - damit haben sie nun die vollständige Kontrolle über den zwischen den beiden Städten liegenden See.