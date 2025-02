Sargnagel: Zwischen "gesundem Spott" und Schmeicheleien

Stefanie Sargnagel, die Anarchoartistin aus dem Gemeindebau, hat sich im Auftrag des Johann Strauss Festjahres 2025 für ihre neue Theatershow "Opernball" zu Recherchezwecken 2024 in die "Untiefen" der Wiener Hautevolee im Haus am Ring gemischt. Ihre scharfen, satirischen Beobachtungen bringt Regisseurin Christina Tscharyiski nun auf die Bühne des Wiener Rabenhof Theaters. Die APA durfte Sargnagel im Vorfeld schriftlich einige Fragen schicken. Premiere ist am 25. Februar.