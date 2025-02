Alko-Lenkerin überschlug sich mit Auto in Pill und verletzte sich

Pill – Am frühen Mittwochabend gegen 18.30 Uhr war eine 56-jährige Österreicherin mit ihrem Wagen in Pill auf der Pillbergstraße in südwestliche Richtung unterwegs. In einer Kurve kam das Auto von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.