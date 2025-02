NEOS Spitzenkandidatin Shari Kuen will „Männerbünde durchbrechen“

Kufstein – Frauen gründen zu spät, im Nebenerwerb, in einkommensschwachen Branchen und sie würden weniger Fremdkapital als ihre männlichen Kollegen aufnehmen, also zurückhaltender agieren, konstatiert Shari Kuen beim Pressegespräch in Kufstein. Zudem hätten Frauen weniger (zeitliche) Ressourcen für politisches Engagement, also etwa für eine Kandidatur bei den Wirtschaftskammerwahlen, weil Betreuungspflichten auch im Jahr 2025 größtenteils auf Frauen lasten. Kuen, die Unternehmerin im Bereich Immobilien-Verwaltung ist, hat selbst zwei Kinder und spricht somit aus eigener Erfahrung.

Sie führt bei der aktuell laufenden Wirtschaftskammerwahl die Liste der NEOS an und will so ein Zeichen für einen Wandel im Bereich „Frauen und Unternehmertum“ setzen. Zentral für die beruflichen Chancen von Frauen sieht sie das Thema „flächendeckende Kinderbetreuung“. So fordern die NEOS ein durchgehendes Betreuungsangebot für Kinder von ein bis 15 Jahren. „Das fängt bei den Kinderkrippen an und hört bei Ganztagsschulen auf“, sagt Kuen. Bei beidem gäbe es in Tirol viel Aufholbedarf. Nicht nur, was das Angebot, sondern vor allem auch was die Kosten und die diesbezügliche Transparenz betrifft. „Es braucht eine Harmonisierung der Elternbeiträge. Es kann nicht sein, dass ein Krippenplatz in Zams kostenlos ist, während es in Kufstein nur private Einrichtungen gibt.“