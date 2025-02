Die Rundum-Sorglos-Küche

Sie brauchen keinen Elektriker oder Installateur separat zu beauftragen – unser Team schließt Ihren Herd an den Strom an, Ihren neuen Geschirrspüler an die Wasserleitung. Und obendrauf haben wir uns noch einen krönenden Abschluss ausgedacht. Als finales Dankeschön enthält Ihr Servicepaket einen 500-Euro-Wertgutschein – wahlweise für ein Wellnesshotel Ihrer Wahl in Tirol oder für Ihren nächsten Einkauf bei WetscherMax.