Papst Franziskus verbrachte weitere „ruhige Nacht“, Vatikan kritisiert Fake-News

Papst Franziskus hat nach offiziellen Angaben nach der bei ihm diagnostizierten beidseitigen Lungenentzündung eine weitere ruhige Nacht in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli in Rom verbracht. Er sei aufgestanden und habe in seinem Sessel gefrühstückt, teilte der Vatikan am Donnerstag in der Früh mit. Am Mittwochabend hieß es, dass die Lage des 88-jährigen Pontifex stabil sei und sich seine Blutwerte leicht verbessert hätten.

Am siebenten Tag seines Krankenhausaufenthalts setze der Papst seine Behandlung und auch seine Arbeitstätigkeit fort, verlautete aus dem Vatikan. „Das heißt, er liest und unterschreibt Dokumente, führt Telefongespräche oder trifft sich mit engen Mitarbeitern“, hieß es. Im Moment sei der Zustand des Papstes noch „stationär“. Ein neues Bulletin mit aktuellen medizinischen Informationen wird am späten Donnerstagnachmittag veröffentlicht.

Meloni besuchte Papst im Krankenhaus

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni besuchte Franziskus zuvor im Krankenhaus. „Wir haben wie immer gescherzt. Er hat seinen sprichwörtlichen Humor nicht verloren“, sagte Meloni laut Presseaussendung. Sie habe dem Papst im Namen der gesamten italienischen Nation eine baldigen Besserung gewünscht.

Am Dienstagabend hatte der Vatikan mitgeteilt, dass bei einer Computertomographie der „Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung“ festgestellt worden sei. Dies bedeutet, dass beide Lungenflügel von der Infektion betroffen sind. Zudem hieß es in der Mitteilung, das Krankheitsbild sei weiterhin „komplex“. Der Papst leidet demnach an einer Infektion durch mehrere Erreger, was die Behandlung insgesamt erschwert.

Vatikan kritisiert Fake-News rund um Papst-Zustand

Der Vatikan beobachtet unterdessen mit Sorge Fake News über den Gesundheitszustand des Papstes. In den vergangenen Tagen kursierten Berichte in sozialen Medien, laut denen der Zustand von Franziskus so kritisch sei, dass er bereits die letzte Ölung erhalten habe. Die falschen Informationen seien von der Front der Papst-Gegner im Vatikan angefacht, berichtete die Mailänder Tageszeitung Il Giornale.

Dabei sei der Vatikan stark bemüht, den Medien regelmäßig Informationen über die Gesundheit des Papst zu liefern. „Seit Wochen treffen sich im Vatikan einige hohe Prälaten: Sie reden, planen, entwerfen Projekte, stellen Hypothesen über zukünftige Szenarien in Hinblick auf eine Papst-Wahl auf“, berichtete das Blatt.