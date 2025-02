Ex-Moser-Holding-Chef Hermann Petz erhielt das Tiroler Ehrenzeichen

Das Ehrenzeichen ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes und nach der goldenen Ehrenkette gestaltet, die Andreas Hofer nach dem Sieg am Bergisel im Jahre 1809 vom Kaiser erhielt. Die Landeshauptleute des Bundeslands Tirol und Südtirols überreichen die Auszeichnung traditionell am Todestag des 1810 hingerichteten Freiheitskämpfers.

Dem Festakt im Riesensaal der Hofburg war auch am Donnerstag wie jedes Jahr eine Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel und ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche vorausgegangen.