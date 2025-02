Mitten im beginnenden Wahlkampf: Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer muss vor Gericht

Wien - Eine Anklage ist nie angenehm. Für den Wiener ÖVP-Chef und früheren Landespolizeikommandanten Karl Mahrer (69) kommt sie zur Unzeit: Am Freitag sollen ihn die Gremien der Landespartei zum Spitzenkandidaten für die Landtags- und Gemeinderatswahl am 27. April küren. Am Donnerstag, einen Tag davor, brachte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nun aber die erwartete Anklage in der Causa „Wienwert“ ein. Insgesamt elf Personen sind angeklagt. Es geht um einen Schaden von bis zu 31 Millionen Euro.