Einstieg von Konsortium um Pierer und Mateschitz bei Rosenbauer fixiert

Der Einstieg des Robau-Konsortiums rund um KTM-Macher Stefan Pierer, Mark Mateschitz sowie die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich beim Löschfahrzeughersteller Rosenbauer ist fixiert. Alle regulatorischen Genehmigungen seien nun erteilt, teilte Rosenbauer am Donnerstag mit. Damit kann das Konsortium wie geplant mittels einer Kapitalerhöhung 50,1 Prozent des Unternehmens übernehmen. Die Zeichnung der Kapitalerhöhung soll schon in den kommenden Tagen stattfinden.

Nachdem nun auch die Behörden in Kuwait die behördliche Genehmigung erteilt haben, kann die Kapitalerhöhung über die Bühne gehen. Sie erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts für andere Aktionärinnen und Aktionäre, es wird also nur die Robau zur Zeichnung zugelassen. Danach hält das Konsortium eine kontrollierende Mehrheit an Rosenbauer – damit wurde auch ein Pflichtangebot für die übrigen Anteile (49,9 Prozent) ausgelöst. Die Frist für die Annahme des Pflichtangebots lief am 14. Februar aus.