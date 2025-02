16-Jähriger in Serfaus von Unbekanntem schwer verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Ein 16-jähriger Niederländer ist in der Nacht auf Montag in Serfaus von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 1.30 Uhr in der Dorfbahnstraße. Der Täter verpasste dem Jugendlichen einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser massive Blessuren davontrug. Der Verletzte wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.