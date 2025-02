Autos prallten seitlich zusammen: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall in Kirchdorf verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kössener Straße in Kirchdorf sind am Donnerstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein 38-jähriger Autofahrer gegen 9.30 Uhr aus Richtung St. Johann in Richtung Kössen unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er im Bereich Kirchdorf mit dem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 65-Jährigen.