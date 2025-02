Deutschland-Wahl ist der Beginn der „Eroberung Europas“

Trumps Ex-Stratege Steve Bannon sieht die Bundestagswahl in Deutschland kommenden Sonntag als Auftakt für einen rechten Durchmarsch in Europa.

Washington, Berlin – Der einstige Wahlkampfstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hofft bei der Bundestagswahl kommenden Sonntag auf den Auftakt für einen rechten Durchmarsch in Europa. Mit der Wahl in Deutschland werde eine „Kampagne zur Eroberung Europas“ beginnen, sagte Bannon der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Mit Blick auf die AfD fügte der Vertreter der Ultrarechten in den USA hinzu: „Dabei werden unsere Verbündeten einen klaren und bedeutenden Erfolg erzielen.“ In den Umfragen liegt die AfD aktuell bei etwa 20 Prozent. Aus dem Trump-Lager – etwa von US-Vizepräsident Vance und Tech-Milliardär Musk – bekam sie in den vergangenen Wochen mehrfach Unterstützung. Alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag schließen eine Zusammenarbeit mit ihr nach der Wahl aber weiterhin strikt aus.