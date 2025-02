Tätlicher Angriff nur vorgetäuscht? Bürgermeister von Vösendorf tritt zurück

Vösendorf – Hannes Koza (ÖVP), Bürgermeister von Vösendorf (Bezirk Mödling), hat am Donnerstagabend via Facebook seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zuvor hatte der Kurier berichtet, dass sich der Verdacht der Polizei erhärtet habe, dass Koza im Vorjahr einen tätlichen Angriff gegen sich nur erfunden habe. Er habe sich „in eine Opferrolle“ bringen wollen, gestand Koza nun ein. Er wolle sich professionelle Hilfe suchen und lege sein Bürgermeisteramt zurück, teilte Koza auf Facebook mit.

Der Bürgermeister hatte im Dezember Fotos von Verletzungen im Gesicht veröffentlicht und angegeben, von einem Unbekannten im Schlosspark tätlich angegriffen worden zu sein. Von Anfang an hatte es Zweifel an dieser Darstellung gegeben. Im Strafverfahren werde der Bürgermeister jetzt nicht mehr als Opfer, sondern als Beschuldigter geführt, bestätigt Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, dem Kurier. Am Donnerstag sei Koza von der Polizei darüber informiert worden, dass er zu einer Einvernahme zu erscheinen habe. (APA)