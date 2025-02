Mehrere Busse explodierten in Vorort von Tel Aviv

In einem südlichen Vorort von Tel Aviv sind mehrere Busse explodiert, nach Angaben der israelischen Polizei wurde niemand verletzt. Die Ermittler gingen am Donnerstag von einem mutmaßlichen Terroranschlag mit Sprengsätzen in der Stadt Bat Jam aus. Laut Medienberichten wurden zudem zwei weitere Sprengsätze entschärft. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wies das Militär umgehend an, eine "intensive Operation" gegen Terrorzellen im Westjordanland zu starten.