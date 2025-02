Auf der Inntalautobahn bei Wiesing führten Polizeibeamte am Donnerstagabend Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde ein Auto in der 100er-Beschränkung mit 169 km/h erwischt. Dem Fahrer, einem 18-jähriger einheimischen Probeführerscheinbesitzer, wurde die Lenkberechtigung an Ort und Stelle abgenommen. Eine Anzeige folgt. (TT.com)