Ruhige Nacht im Krankenhaus: Papst stand morgens auf und frühstückte

Vatikanstadt – Papst Franziskus hat nach offiziellen Angaben nach der bei ihm diagnostizierten beidseitigen Lungenentzündung eine weitere ruhige Nacht in der römischen Poliklinik „Agostino Gemelli“ in Rom verbracht. Er sei danach aufgestanden und habe in seinem Sessel gefrühstückt, teilte der Vatikan am Freitag in der Früh mit. Der Papst befindet sich seit einer Woche im Krankenhaus.