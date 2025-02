Fünfjähriger Skifahrer stürzte in Tux sieben Meter ab und landete in Bachbett

Bei einem Skiunfall am Rastkogel in Tux ist am Freitagvormittag ein fünfjähriger Bub schwer verletzt worden. Der junge Schwede war als Mitglied einer Gruppe auf der blauen Piste Nr. 77 unterwegs, als er kurz vor 11 Uhr aus unbekannter Ursache stürzte und seine Ski verlor.