Grüne und NEOS wählen Listen für Wien-Wahl

In Wien wählen am Samstag die Grünen und die NEOS ihre Listen für die am 27. April stattfindende Wien-Wahl. Die Regierungspartei NEOS trifft sich in der Ottakringer Brauerei zu einer Mitgliederversammlung, die Grünen in der Messe zu einer Landesversammlung. Die Veranstaltungen werden vermutlich auch im Zeichen der aktuellen Regierungsverhandlungen auf Bundesebene stehen.