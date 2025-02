Wiener NEOS wählen ihre Liste für die Wien-Wahl

In der Ottakringer Brauerei in Wien hat am Samstag die Mitgliederversammlung der Wiener NEOS begonnen, bei der die Listen für die Wien-Wahl am 27. April beschlossen werden. Die Pinken sind in der Bundeshauptstadt Regierungspartei, der Pakt mit der SPÖ wurde nach der Wahl 2020 geschmiedet. Dass Parteichef und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr heute zum Spitzenkandidaten gewählt wird, gilt als fix. Auch die Bundespolitik wird bei dem Treffen wohl Thema sein.