Handfeste Auseinandersetzung in Innsbrucker Lokal: Zähne ausgeschlagen

Zwei Männer im Alter von 64 und 56 Jahren schlugen sich in der Nacht auf Samstag auf der Toilette eines Lokals in Innsbruck.

Zu einer Schlägerei kam es in der Nacht auf Samstag in einem Innsbrucker Lokal. Gegen 2.30 Uhr verpasste ein 64-jähriger Österreicher einem 56-jährigen Österreicher in einem WC einen Schlag in den Magenbereich.