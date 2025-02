Rätseln über das Motiv: Attacke am Holocaust-Denkmal

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter am Freitagabend rund drei Stunden nach der Tat im Bereich des Mahnmals festgenommen. Der Mann hatte nach Schilderung der Polizei bei seiner Festnahme Blut an den Händen. Er soll einen 30 Jahre alten Touristen aus Spanien im Stelenfeld des Mahnmals schwer verletzt haben – laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand.

Berlin – Nach dem Angriff auf einen Mann am Holocaust-Mahnmal rätseln die Ermittler weiter über das Motiv. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter am Abend rund drei Stunden nach der Tat festgenommen. Der Mann soll einen 30 Jahre alten Touristen aus Spanien im Stelenfeld des Mahnmals schwer verletzt haben – laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand. Das Opfer war den Angaben nach am Abend in einem stabilen Zustand. Zum Motiv konnte die Polizei zunächst nichts sagen.