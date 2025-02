ÖVP, SPÖ und NEOS peilen Koalition an: Verhandlungen auf der Zielgeraden

Es habe sich in den Gesprächen gezeigt, dass eine gemeinsame Basis vorhanden sei, um Kompromisse auch zu neuen Lösungen für Österreich zu fühlen, erklärte Stocker in seinem Statement. Man werde daher alles daran setzen, diese Regierung zu bilden. Babler betonte, dass man Staats- vor Parteiinteresse gestellt habe. Sein Anspruch sei, dass die Menschen sich nicht um Politik zu sorgen hätten sondern umgekehrt, dass die Politik dafür sorgen müsse, dass ihr Leben wieder leichter werde. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sah die Verhandlungen noch nicht am Ziel, aber in der Zielgeraden.