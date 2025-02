WM-Bronze in der Staffel knapp verpasst: Im ÖSV-Damen-Team flossen die Tränen

Lenzerheide – Österreichs Frauen-Staffel hat am Samstag bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide in Abwesenheit von Anna Gandler den ausgezeichneten vierten Platz geschafft und sogar um Bronze mitgekämpft. Dem Quartett Lea Rothschopf, Lisa Hauser, Tamara Steiner und Anna Andexer fehlten nach den 4 mal 6 Kilometern mit insgesamt einer Strafrunde und fünf Nachladern nur 5,6 Sekunden auf Bronze. Gold ging an Frankreich nach 1:07:23,9 Stunden vor Norwegen und Schweden.