Mit diesem Künstler gedenkt Jacky Lugner am Opernball ihres verstorbenen Vaters

Zuletzt besuchte der Baumeister, liebevoll als „Mörtel“ tituliert, 2024 mit Priscilla Presley, der Schauspielerin und Ex-Frau von Elvis Presley, das Society-Event. Diesmal wird in der Loge der Lugner City am Wiener Opernball kommenden Donnerstag Street-Artist und DJ Alec Monopoly zu Gast sein.

Zuvor wird der Künstler in der Lugner City eine Hommage an den verstorbenen Baumeister Richard Lugner kreieren. „Damit setzen wir nicht nur die Tradition meines Vaters fort, sondern präsentieren die Lugner City auch im Zeitgeist von 2025“, sagte Jacqueline Lugner der APA.

„Es ist mir eine große Freude, in diesem Jahr den weltberühmten Street-Art-Künstler nach Wien zu holen", sagte Jacqueline Lugner. Wie bei der ehemaligen Autogrammstunde der Opernball-Gäste werden auch die Besucherinnen und Besucher der Lugner City in das Programm miteinbezogen. Wie das Shopping-Center auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte, wird Alec Monopoly am Mittwoch am Hauptplatz Lugner City als DJ fungieren.