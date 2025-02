Alexander Schallenberg will nächster Regierung nicht angehören

Die Zeit sei reif für eine Veränderung, so Schallenberg. Er dient aktuell als dienstältestes Mitglied als Regierungschef. Der nächste Außenminister in der „Zuckerlkoalition“ könnte den NEOS zufallen.

Wien – Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich entschieden, der nächsten Regierung nicht mehr anzugehören. Das teilte der Außenminister am Samstagnachmittag in einer Aussendung mit. Derzeit ist er in einer Zweitfunktion als längst dienendes Mitglied auch Regierungschef.