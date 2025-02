Tiroler Rodel-Doppel Egle/Kipp krönte überragende Saison mit Gesamtweltcup

Yanqing – Die Kunstbahn-Rodlerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben ihre dominante Saison im Frauen-Doppelsitzer mit dem erstmaligen Gewinn des Gesamtweltcups gekrönt. Die Weltmeisterinnen aus Tirol holten sich am Samstag beim Weltcup-Finale in Yanqing in überlegener Manier ihren siebenten Sieg im neunten Saisonrennen. Im Frauen-Einsitzer gab es dagegen keine große Kristallkugel für Österreich. Madeleine Egle und Lisa Schulte fielen noch hinter die Deutsche Julia Taubitz zurück.

Das Doppelsitzer-Rennen auf der Olympia-Bahn von 2022 wurde zu einer Machtdemonstration von Egle/Kipp. Die beiden 22-Jährigen siegten mit Bahnrekord im zweiten Durchgang nicht weniger als 1,825 Sekunden vor ihren letzten verbliebenen Weltcup-Rivalinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal aus Deutschland. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass wir uns Gesamtweltcup-Siegerinnen nennen können", sagte Egle. "Im ersten Durchgang hatten wir noch kleine Fehler, der zweite war dann ein sauberer Lauf. Es ist ein perfektes Ende."

Egle/Kipp gehen nach dem ersten österreichischen Gesamtweltcupsieg im Frauen-Doppelsitzer auch als Gejagte in die kommende Olympia-Saison. Das Duo freut sich bereits auf seine ersten Spiele. "Das Nächste ist Olympia", sagte Kipp im Sieger-Interview. "Wir nehmen jedes Rennen so, wie es ist. Hoffentlich wird das nächste Jahr genauso gut wie dieses."

Deutsche Serie im Frauen-Einer verlängert

Madeleine Egle und Schulte nutzten ihre Chance auf den Gesamtweltcupsieg im Frauen-Einsitzer nicht. Die beiden Tirolerinnen waren als Erste und Zweite ins Finale gegangen, die vierfache Saisonsiegerin Egle brachte ihre Weltcup-Führung in Asien aber nicht ins Ziel. Nach Rang sieben vergangene Woche in Pyeongchang reichte es für die 26-Jährige in China nach einem verpatzten ersten Durchgang nur zu Platz neun.

Die zwei Jahre jüngere Schulte, die zuletzt in Südkorea ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, verlor mit einem Malheur im unteren Teil von Lauf eins ebenfalls wertvolle Zeit. Am Ende fehlten der Tagessechsten fast neun Zehntelsekunden auf Taubitz. Die Weltmeisterin machte ihren vierten Gesamtsieg in Serie, den fünften in den vergangenen sechs Jahren, mit ihrem dritten Saisonsieg perfekt. Seit 1998 haben nur deutsche Frauen den Gesamtweltcup im Einer gewonnen.