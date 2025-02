Weniger Asyl-Anträge von Syrern

Der politische Umsturz in Syrien hat auch Auswirkungen auf das österreichische Asylwesen. Erstmals seit vielen Monaten waren Bürger dieses Landes im Jänner nicht die antragsstärkste Gruppe, sondern Afghanen. Gesamt wurden 618 Anträge von Syrern eingebracht, im Vergleichsmonat 2024 waren es noch 1.393. Zu den möglichen Gründen zählt, dass das Innenministerium Ansuchen von Syrern aktuell nicht behandelt, bis sich die Lage nach dem Machtwechsel in Damaskus klärt.

Größte Gruppe in Österreich waren diesmal Afghanen mit 629 Anträgen. Bei diesen ist jedoch ein Sonder-Effekt einzuberechnen. Denn nur 199 Personen haben erstmals einen Antrag gestellt. Die übrigen sind Personen, die befristeten (subsidiären) Schutz in Österreich haben, aber einen neuen Asylantrag gestellt haben. Dies könnte u.a. auf Gespräche des Innenministeriums in Kabul zurückzuführen sein, die möglicherweise die Chancen erhöhen, dass wieder Personen nach Afghanistan ausgewiesen werden.