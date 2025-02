Mehrere Skiunfälle am Samstag auf Tirols Pisten: 14-Jähriger verletzt sich bei Sturz schwer

Das schöne Wetter nutzten am Samstag zahlreiche Wintersport-Begeisterte auf den Tiroler Skipisten aus. Leider kam es dabei auch zu mehreren Unfällen, bei denen der Notarzthubschrauber ausrücken musste.

Gegen 11.10 Uhr war ein 14-jähriger Österreicher mit seinen Alpinskiern im Skigebiet der Bergbahnen Kitzbühel im Gemeindegebiet von Jochberg auf der rot markierten Piste Nr. 34, dem sogenannten „Hartkaser“, talwärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Bub die Kontrolle und prallte in weiterer Folge mit hoher Geschwindigkeit gegen eine gepolsterte Schneelanze in der Mitte der Piste. Dabei zog sich der 14-Jährige schwere innere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er vom Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht.

41-Jährige kommt bei Rodeltour von Bahn ab

Auch in der Wildschönau kam es am Samstag, eine gute halbe Stunde vorher, ebenfalls zu einem Unfall. So unternahmen gegen 10.30 Uhr eine 41-Jahre alte Frau und ihr 39-jähriger Ehemann eine Rodeltour auf der gesperrten Bahn vom Lanerköpfel nach Niederau. Im Mittelteil der Strecke kam die Frau von der Bahn ab und stürzte rechts der Strecke etwa 13 Meter ab. Sie kam schließlich im Unterholz zu liegen. Bei dem Unfall wurde die Frau laut den Beamten im Bereich des Fußes und Kopfes unbestimmten Grades verletzt. Die Verunfallte wurde von der Bergrettung Wörgl-Niederau geborgen und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ ins Kufsteiner Krankenhaus geflogen.

26-Jährige verliert nach Kollision das Bewusstsein

Zu einem weiteren Unfall kam es am Nachmittag, dieses Mal im Alpbachtal. Gegen 15.05 Uhr war eine 26-jährige Deutsche als Teil einer vierköpfigen Gruppe unter der Leitung eines Skilehrers im Skigebiet „Skiijuwel Alpachtal Wildschönau“ auf der rot markierten Piste Nr. 47 („Inneralpbach Abfahrt“) talwärts in Richtung Pöglbahn Talstation unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 27-jähriger Deutscher auf der ebenfalls rot markierten Piste Nr. 67 („Pögl Abfahrt“) in Richtung der Verbindungsbahn-Talstation.

Die 26-Jährige und der 27-Jährige fuhren auf den sich kreuzenden Pisten frontal aufeinander zu. Es kam zur Kollision. Beim Zusammenprall verlor die Frau das Bewusstsein. Nach Erstversorgung der Pistenrettung und notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde die 26-jährige Frau anschließend vom Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht. Der Mann wurde beim Zusammenstoß nur leicht verletzt. (TT.com)