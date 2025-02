Deutschland hat gewählt: CDU/CSU deutlich vorne, AfD auf Platz zwei, SPD stürzt ab

Deutschland hat gewählt: Die ersten Hochrechnungen sind eingetroffen, die oppositionelle Unionspartei CDU/CSU liegt deutlich vorne. Die rechtspopulistische AfD liegt vor der SPD. Für die FDP und das BSW ist der Einzug noch nicht gewiss. Für sie dürfte der Abend noch eine Zitterpartie werden.

Deutschland steht vor einem Machtwechsel: Bei der Bundestagswahl sind CDU und CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz klar stärkste Kraft geworden. Auf Platz zwei kommt nach den Prognosen von ARD und ZDF die AfD. Dahinter liegt die SPD, gefolgt von den Grünen.

Große Freude bei der AFD, die ihr Ergebnis fast verdoppeln konnten. Kanzler Olaf Scholz (SPD) gestand bereits seine Niederlage ein. © APA/Stache, Macdougall

Die Linke schafft den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und ist erneut im Bundestag vertreten. FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) müssen dagegen um den Einzug ins Parlament bangen. Während Kanzler Olaf Scholz seine Niederlage einräumte, kündigte Merz eine rasche Regierungsbildung an.

Die Linke schaffte den Sprung zurück in den Bundestag. © JENS SCHLUETER

Laut der ersten ZDF-Hochrechnung kamen die Unionsparteien auf 28,7 Prozent, die AfD auf 19,8 Prozent und die SPD auf 16,4 Prozent. Die Grünen erreichten 12,3 Prozent. Die Linke ist demnach mit 8,9 Prozent sicher im Parlament. FDP und BSW müssen mit je 5,0 Prozent zittern. Eine Regierungsbildung in einer Zweier-Koalition ist so kaum möglich, da niemand mit der AfD regieren will. Die Union braucht so mindestens zwei weitere Partner.

Für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist derzeit noch nicht klar, ob sie den Einzug in den Bundestag schafft. © RONNY HARTMANN

Eine ARD-Hochrechnung sah die beiden kleinsten Parteien hingegen noch knapp unter fünf Prozent. Sollten sie den Sprung über die Mandatshürde verpassen, würde sich eine gemeinsame Mehrheit von Union und SPD ausgehen.

Lange Gesichter bei den Grünen. Auch sie gingen aus der Wahl mit einem Minus hervor. © Fabian Sommer

„Menschen wollen Machtwechsel“

„Wir die CDU, die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen“, sagte Merz bereits eine halbe Stunde nach Wahlschluss in einem Auftritt vor jubelnden Anhängern. Kurze Zeit später wandte sich auch der abgewählte Kanzler Olaf Scholz seinen Anhängern und räumte die „Wahlniederlage“ ein. Merz drängte auf eine rasche Regierungsbildung. Die Welt „wartet nicht auf langatmige Koalitionsgespräche und -verhandlungen“, sagte er. Der Wahlkampf sei nun vorbei, fügte er in Richtung der möglichen Koalitionspartner hinzu. „Es wird nicht einfach werden.“ Scholz schloss einen sofortigen Rücktritt aus und betonte, sein Amt als Kanzler „bis zum letzten Tag“ fortführen zu wollen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kündigte in einer ersten Reaktion einen Politikwechsel an. „Die Wahl hat die Union gewonnen“, sagte er in der ARD. „Die Menschen wollen einen Politikwechsel – und den wird es geben. Friedrich Merz wird der neue Bundeskanzler.“ Man wolle eine stabile Regierung bilden. „Das ist eine historische Niederlage für die SPD“, sagte hingegen SPD-Generalsekretär Matthias Miersch im ZDF. „Das ist ein ganz bitterer Abend.“ Er gratuliere CDU-Chef Friedrich Merz und der Union für den Regierungsauftrag. Die Ampel sei abgewählt worden. Zugleich betonte er, dass eine Regierungsbeteiligung der SPD als Juniorpartner „kein Automatismus“ sei.

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sprach von einem „historischen Erfolg“ ihrer Partei. „Wir sind offen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU“, sagte Weidel in der ARD. „Ansonsten ist kein Politikwechsel in Deutschland möglich.“ CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt bekräftigte das Nein seiner Partei zu einer Koalition mit den Grünen. Für eine Koalition seien die Grünen auch nicht nötig, sagte er mit Blick auf die laut Prognosen knappe Mehrheit von Unionsparteien mit SPD. Unions-Kanzlerkandidat Merz hat ebenfalls wie die anderen Bundestagsparteien eine Koalition mit der in Teilen rechtsextremen AfD ausgeschlossen. Deshalb dürfte sich die Regierungsbildung schwierig gestalten.

