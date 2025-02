Hohe Wahlbeteiligung in Deutschland: Spannung vor ersten Hochrechnungen

In Deutschland findet heute die mit Spannung erwartete Bundestagswahl statt. Sie entscheidet darüber, wie Europas größte Volkswirtschaft in den kommenden vier Jahren regiert wird. 59 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Mit ersten Prognosen wird unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet. Die Wahlbeteiligung an der Urne lag bis 14 Uhr deutlich höher als im Jahr 2021.