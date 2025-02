Das Rennen in voller Länge: Scheikl und Unterberger zum Abschied Gesamtzweite

Weltmeister Michael Scheikl und Tina Unterberger haben ihre Naturbahnrodel-Karrieren mit zweiten Plätzen im Gesamtweltcup beendet. Der 35-jährige Steirer Scheikl musste sich am Sonntag in Deutschnofen bei Bozen mit Rang vier begnügen und in der Gesamtwertung damit dem Südtiroler Florian Clara beugen. Die 38-jährige Oberösterreicherin Unterberger wurde im letzten Rennen ihrer Karriere Dritte und sicherte sich Endrang zwei hinter der langjährigen Dominatorin Evelin Lanthaler.