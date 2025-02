Umfrage-Trends, mögliche Koalitionen und Co: Was man zur Deutschland-Wahl wissen muss

Heute wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Wie sehen die letzten Umfrageprognosen aus und was hat sich am Wahlsystem geändert? Außerdem: Große Koalition, Kenia oder doch Schwarz-Grün? Welche Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl kommen könnten. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Am Sonntag findet die Bundestagswahl statt. Rund 59 Millionen Wahlberechtigte werden an die Urnen gebeten, um den kommenden Bundestag zu wählen. Aber wie sieht die Lage kurz vor der Wahl aus? Welche Parteien treten an und welche Koalition könnte künftig Deutschland regieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

❓ Wie viele Parteien treten dieses Mal an?

29 Parteien können an der Bundestagswahl teilnehmen – deutlich weniger als bei der letzten Wahl 2021, als mit 47 Parteien so viele wie nie seit der Wiedervereinigung antreten konnten. Elf Parteien treten dieses Mal deutschlandweit an, die anderen werden nicht in allen Ländern auf den Stimmzetteln stehen.

❓ Wo stehen die Parteien in den Umfragen?

In den Erhebungen dieser Woche liegt die Union stabil vorn mit 28 bis 31 Prozent. Es folgt die AfD mit 20 bis 21 Prozent vor der SPD mit 15 bis 16 Prozent. Die Grünen kommen knapp dahinter auf 13 bis 14 Prozent. Die Linken erreichen in den Umfragen 6 bis 8 Prozent. Um den Einzug ins Parlament bangen müssen FDP (4 bis 5 Prozent) und BSW (3 bis 5 Prozent). Wahlumfragen sind aber generell mit Unsicherheiten behaftet und spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider.

❓ Wie viele Personen treten an?

Insgesamt 4506 Menschen bewerben sich um einen Sitz im neuen Bundestag, ein knappes Drittel von ihnen sind Frauen. Die Kandidatenzahl ist damit deutlich gesunken: 2021 gab es noch 6211 Kandidaturen. 80 Prozent der derzeit 733 Bundestagsabgeordneten treten erneut an.

❓ Könnten es auch Parteien mit weniger als fünf Prozent in den Bundestag schaffen?

Ja. Möglich ist das über die sogenannte Grundmandatsklausel: Gewinnt eine Partei mindestens drei Direktmandate, kann sie trotz eines Gesamtergebnisses unter fünf Prozent in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einziehen.

❓ Weshalb schrumpft der Bundestag?

Bei den vergangenen Wahlen ist der Bundestag stetig größer geworden. Derzeit hat das Parlament 733 Abgeordnete. Durch eine Wahlrechtsreform wird ihre Zahl nun auf maximal 630 beschränkt. Dies wird erreicht, indem bisher übliche Überhangs- und Ausgleichsmandate ersatzlos wegfallen. Mit ihrer Erststimme votieren die Wählerinnen und Wähler weiter für eine Bewerberin oder einen Bewerber in ihrem Wahlkreis. Die Zweitstimme wird wie bisher für die Liste einer Partei abgegeben.

❓ Warum kann das neue Wahlrecht dazu führen, dass nicht alle Wahlkreissieger im Bundestag sind?

Die sogenannten Direktmandate aus der Erststimme haben bei der Verteilung der Sitze zwar auch nach der Wahlrechtsreform Vorrang vor den Listenplätzen der jeweiligen Partei – allerdings nur solange sie durch den Zweitstimmenanteil der jeweiligen Partei gedeckt sind.

❓ Wer darf wählen?

Es darf wählen, wer mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Laut Statistischem Bundesamt sind in Deutschland voraussichtlich mindestens 59,2 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Unter ihnen sind 2,3 Millionen junge Menschen, die erstmals ihre Stimme abgeben können.

❓ Was muss bei der Briefwahl beachtet werden?

Wegen verkürzter Fristen bei der vorgezogenen Wahl bleibt dieses Mal auch weniger Zeit für die Briefwahl. Die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln müssen bis zum Abstimmungstag am 23. Februar um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen.

❓ Wann ist mit den ersten Ergebnissen zu rechnen?

Die Wahllokale haben zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Kurz danach wird mit einer ersten Prognose gerechnet. Die Daten dafür stammen aus sogenannten „Exit Polls“. Zwischen 18.30 und 19 Uhr sollte es dann zu einer ersten Hochrechnung kommen. Das vorläufige Wahlergebnis wird in der Nacht auf Montag erwartet.

🗳️ Welche Koalitionen wären möglich?

In den meisten Umfragen sind zwei Optionen mit zwei Koalitionspartnern denkbar: Schwarz-Rot mit Union und SPD oder Schwarz-Grün mit Union und Grünen. Ob es mit einer Zweier-Koalition klappt, hängt wesentlich davon ab, wie viele Parteien letztlich in den Bundestag kommen.

⚫🔴 Schwarz-Rot

Sollte die Union stärkste Kraft werden, will Kanzlerkandidat Friedrich Merz Sondierungsgespräche mit der SPD und den Grünen führen. CSU-Chef Markus Söder hat betont, dass er eine Koalition mit den Sozialdemokraten will und hat öffentlich ein schwarz-grünes Bündnis abgelehnt. Auch Merz unterbreitete im Bundestag ein Angebot ausdrücklich an die SPD: „Das ist eine Verantwortung, der können Sie sich nicht entziehen, und der werden wir uns auch nicht entziehen.“

Das früher „Große Koalition“ genannte Bündnis hätte Vorteile, weil es in schwierigen Zeiten leichter Mehrheiten im Bundesrat für schwierige Entscheidungen finden könnte. Als Problem gilt zum einen die Person Merz selbst. Die Spitzen der SPD haben mehrfach betont, dass sie ihm seit der Abstimmung mit der AfD nicht mehr vertrauten. Dies wird auch an der Basis als Tabubruch angesehen. Zum anderen hat SPD-Co-Chef Lars Klingbeil die rote Linie gezogen, dass die SPD der Unionsforderung nach dauerhaften Grenzkontrollen und der Zurückweisung aller Flüchtlinge nicht zustimmen werde, weil dies aus seiner Sicht gegen Grundgesetz und EU-Recht verstößt.

⚫ 🟢 Schwarz-Grün

Merz schließt ein Bündnis mit den Grünen anders als Söder nicht aus, betont aber immer stärker, dass er dieses gerade in der Migrationspolitik als schwierig sieht. Denn die Union besteht auf einem kompletten Politikwechsel. Der Grünen-Parteitag hat sich gerade für mehr – und nicht weniger – Familiennachzug ausgesprochen.

Auf menschlicher Ebene verstehe man sich mit den Grünen besser als mit den führenden Sozialdemokraten, heißt es aus der CDU-Spitze. Vertreter beider Parteien sehen sich zudem als innovationsfreundlicher als die SPD. Die klare Ablehnung der CSU gilt aber als entscheidende Hürde, Söders persönliche Ablehnung gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck noch mehr. In der CSU wird gewarnt, dass ein schwarz-grünes Bündnis der AfD nur noch mehr Zulauf bringen würde. Merz will das Gespräch mit den Grünen aber auf jeden Fall, schon weil er dann mehr Druck auf die SPD ausüben könnte.

⚫ 🔴 🟡 Deutschlandkoalition: Union, SPD und FDP

Es kann sein, dass es nicht für ein Zweierbündnis reicht. Sollte die FDP wieder in den Bundestag einziehen, gibt es theoretisch die Möglichkeit zu einer Deutschlandkoalition. Diese gibt es mit CDU, SPD und FDP bereits in Sachsen-Anhalt. Im Bund käme die CSU dazu. Bereits in der schwarz-gelben Regierung zwischen 2009 und 2013 hatte es erhebliche Reibereien zwischen der bayerischen Partei und den Liberalen gegeben.

FDP-Chef Christian Lindner zeigt sich überzeugt, dass eine Deutschlandkoalition kommen wird. Die Union und seine Partei könnten dann einen Politikwechsel bei Migration und Wirtschaft gegen die Sozialdemokraten erzwingen, argumentiert er.

⚫ 🔴 🟢 Kenia-Koalition: Union, SPD und Grüne

Es könnte auch passieren, dass die FDP scheitert, aber Linke und BSW den Sprung ins Parlament schaffen und dadurch eine Zweierkoalition unmöglich ist. Denkbar wäre dann eine Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen, die es bereits einmal in Sachsen-Anhalt gab. Dies wäre aus Sicht der Union eine sehr schwierige Konstellation: Dann müsste Merz seine Politikwende gegenüber gleich zwei Partnern durchsetzen, die viele inhaltliche Überschneidungen haben und die CDU und CSU als fast gleichstarker Block gegenüberstünden. (APA, TT.com)