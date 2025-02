Erhebliche Schäden nach Brand in Absamer Wohnsiedlung: Polizei sucht Zeugen

Absam – Brandalarm in der Nacht auf Sonntag in der Salzstraße in Absam. Kurz vor Mitternacht begann vor einer Mehrparteienanlage aus bisher ungeklärter Ursache eine Müllinsel zu brennen. Die Müllinsel wurde komplett zerstört, die Fassade des angrenzenden Wohnhauses laut Polizei „erheblich beschädigt“. Die Freiwillige Feuerwehr Absam konnte mit 20 Einsatzkräften den Brand rasch bekämpfen.