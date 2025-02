Auf Parkplatz abgestellter Pkw wurde in Elbigenalp von mysteriösem Täter benutzt

In den Morgenstunden des 23. Februar trieb ein bisher unbekannter Täter in Elbigenalp sein Unwesen. Zwischen 4 und 6 Uhr nahm er unbefugt einen dort abgestellten Pkw in Gebrauch. Das Fahrzeug hatte der Eigentümer unversperrt am Parkplatz „Lechtaler Haussegen“ abgestellt und den Schlüssel im Innenraum liegen lassen.