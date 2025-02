Schützengilde erlebte unliebsame Überraschung: In Zirl tobten sich Graffiti-Sprüher aus

Zirl – In Zirl trauten Mitglieder der Schützengilde ihren Augen nicht: Ihr Vereinsheim in der Schlossbachklamm ein wenig oberhalb des Ortszentrums wurde von unbekannten Graffiti-Künstlern „verschönert“. Am Sonntag, 16. Februar, sei noch ein Mitglied in dem Gebäude gewesen, da war alles in Ordnung. Am Samstag, 22. Februar, wurde dann die bemalte Fassade entdeckt. Und nicht nur das: „Auch in einem Tunnel in der Nähe sowie bei unserem Anschlagkasten im Dorf kam es zu Sprüh-Aktionen“ sagt Sepp Schneider, Obmann der Schützengilde Zirl.