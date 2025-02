Waldbrände durch Ukraine-Krieg verstärken Klimaschäden

Große Waldbrände wegen der Kämpfe in der Ukraine 2024 haben den Klimaschaden durch den russischen Angriffskrieg weiter in die Höhe getrieben. Das schreiben Wissenschafter in einer Bilanz nach drei Jahren Krieg. Insgesamt habe die russische Invasion seit dem 24. Februar 2022 Emissionen verursacht, die knapp 230 Millionen Tonnen Kohlendioxid entsprechen. Zum Vergleich: Dies sei so viel wie die jährlichen Emissionen von Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei zusammen.