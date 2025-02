Trump zu Bundestagswahl: „Großartiger Tag für Deutschland“

Nach der deutschen Bundestagswahl am Sonntag hat es zahlreiche internationale Reaktionen gegeben. Erfreut zeigte sich etwa US-Präsident Donald Trump, er sprach von einem „großartigen Tag für Deutschland“. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gratulierte dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zum Sieg und will mit ihm künftig für ein starkes und souveränes Europa arbeiten. Der britische Premierminister Keir Starmer will die gemeinsamen Beziehungen vertiefen.

„Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit Spannung erwartete Wahl gewonnen“, schrieb Trump auf seinem Online-Netzwerk Truth Social in Großbuchstaben. Ähnlich wie in den USA hätten die Menschen in Deutschland genug von der „Agenda ohne gesunden Menschenverstand“ – vor allem in den Bereichen Energie und Einwanderung, so der Republikaner weiter. Es sei ein „großartiger Tag für Deutschland und für die Vereinigten Staaten“. Er schrieb: „Herzlichen Glückwunsch an alle – viele weitere Siege werden folgen!“