Neue Komplikationen gemeldet: Bangen um Papst Franziskus

Anders als am Vortag habe Franziskus jedoch keine weiteren „Atemkrisen“ gehabt. Er wird allerdings weiter mit zusätzlichem Sauerstoff über einen Schlauch in die Nase versorgt, wie der Sprecher mitteilte. Am Samstag hatte der Vatikan im täglichen Bulletin gemeldet, beim Papst sei eine „anhaltende asthmatische Atemkrise“ aufgetreten, für die Sauerstoff verabreicht werden musste.

Die Ärzte verordneten Franziskus „absolute Ruhe“. Entsprechend musste er zum zweiten Mal in Folge auf das traditionelle Sonntagsgebet vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz verzichten. Der Text wurde nur schriftlich verbreitet. Darin bat der seit bald zwölf Jahren amtierende Argentinier aus dem Krankenhaus heraus: „Betet für mich.“ Der Aufforderung leisteten Gläubige rund um die Welt in Sonntagsgottesdiensten Folge.

Auch in Franziskus' Heimat Argentinien haben in der Kathedrale von Buenos Aires zahlreiche Gläubige für ihn gebetet. Vor dem Gottesdienst an seiner alten Wirkungsstätte waren dem Argentinier bereits in den vergangenen Tagen in seinem Heimatland zahlreiche Messen, Fürbitten und Gebete gewidmet worden. (dpa, TT.com)