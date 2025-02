Neue Komplikationen gemeldet: „Hochkritische Situation“ bei Papst Franziskus

Der Pontifex ist wegen einer beidseitigen Lungenentzündung seit zehn Tagen im Spital. Laut dem Arzt befindet sich der Papst in einer „hochkritischen Situation“, nachdem beginnendes Nierenversagen diagnostiziert wurde.

Nach der Diagnose eines beginnenden Nierenversagens setzt Papst Franziskus seine Behandlung in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli fort. Für das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche sei die Nacht auf Montag „gut“ verlaufen, teilte der Sprecher der Heiligen Stuhls mit. Aus Franziskus' Umfeld hieß es später, er sei „guter Dinge“ und habe derzeit keine größeren Schmerzen.

Am Sonntagabend gab der Vatikan bekannt, beim Papst habe sich inzwischen zusätzlich zu seiner beidseitigen Lungenentzündung und einer komplizierten Infektion mit verschiedenen Erregern ein „leichtes, beginnendes Nierenversagen“ entwickelt. Dieses sei jedoch derzeit unter Kontrolle. Das Bangen um den schwer kranken Franziskus wurde dadurch noch einmal größer.

Der Intensivmediziner Uwe Janssens bezeichnete den Zustand des Papstes im Gespräch mit der dpa als „hochkritische Situation“. „Für einen alten, gebrechlichen Patienten haben solche Erkrankungen ein hohes Risiko“, sagte Janssens. Die nun hinzugekommenen Faktoren seien „prognostisch ungünstig“, so Janssens. „Wenn es gelingt, ihm eine geeignete Antibiose (medikamentöse Behandlung mit Antibiotika) zu geben, wenn es gelingt, ihn zu mobilisieren, wenn es gelingt, für ausreichende Atemunterstützung zu sorgen, wenn es gelingt, dass er eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bekommt, dann hat er vielleicht eine Chance“, sagte er.

Weitere Komplikationen haben Franziskus' behandelnde Ärzte, Sergio Alfieri und Luigi Carbone, am Freitag nicht ausgeschlossen. Aus ihrer Sicht wäre die Entwicklung einer Sepsis, also eine schwere Blutvergiftung, die größte Gefahr. Das bedeutet, dass Erreger in den Blutkreislauf übergehen und sich somit auf weitere Organe ausdehnen. Von einer solchen Entwicklung war bisher jedoch noch keine Rede.