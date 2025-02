Fasching in der Silberstadt

In der Silberstadt wird die 5. Jahreszeit seit jeher ausgiebig zelebriert. Nachdem in den vergangenen Wochen beim großen Kindermaskenfest und der legendären Weibernacht bereits ordentlich gefeiert wurde, steht nun der Höhepunkt des Faschings bevor.

Der Unsinnige Donnerstag, 27. Februar, stellt Schwaz auf dem Kopf. Im Rahmen der größten Party des Jahres wird die Silberstadt zur Narrenhochburg. Seit 1979 wird am „Unsinnigen“ das große Narrentreiben ausgerufen – er gilt als „höchster Feiertag der Narren“ in der Region. Fixpunkte im Programm sind ab dem frühen Vormittag der Maskenaufmarsch der Schwazer Kindergärten, die Rathausbesetzung mit Schlüsselübergabe an den Narrenbürgermeister, die Narrendisco und die legendäre Maskenprämierung. Zudem dürfen sich Besucher:innen auf den traditionellen Einmarsch und die Aufführungen der Brauchtumsgruppe freuen.