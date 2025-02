Zum Höhepunkt des Faschings: Polizei geht gegen Alko- und Drogenlenker vor

Vom Unsinnigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag wird die Tiroler Polizei mit Schwerpunktkontrollen gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vorgehen. Das gab die Landesverkehrsabteilung am Montag in einer Aussendung bekannt. Die Kontrollen sollen in allen Bezirken und zu verschiedenen Tageszeiten stattfinden, sowohl auf Landes- und Gemeindestraßen als auch auf der Autobahn.