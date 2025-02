Aus für Strompreisbremse trieb Inflation im Jänner auf 3,2 Prozent

„Das Auslaufen der Strompreisbremse, der Anstieg der Netzentgelte bei Strom und Erdgas und die Anhebung von Erneuerbaren-Förderung und CO2-Steuer haben die Teuerung in Österreich zu Jahresbeginn 2025 steigen lassen“, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Die am Montag veröffentlichten Jänner-Inflationszahlen wichen leicht von der ersten Schätzung ab. Anfang Februar hatte die Statistik Austria für Jänner eine Inflation von 3,3 Prozent prognostiziert.

Österreich verzeichnete im Jänner die neunthöchste Inflationsrate in der Europäischen Union. Der höchste Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) wurde in Ungarn (5,7 Prozent), Rumänien (5,3 Prozent) und Kroatien (5,0 Prozent) gemessen. Die niedrigsten Inflationsraten wurden in Dänemark (1,4 Prozent), Irland, Italien und Finnland (jeweils 1,7 Prozent) verzeichnet. Im Vergleich zu Dezember 2024 ging die jährliche Teuerung in acht Mitgliedstaaten zurück, blieb in vier unverändert und stieg in fünfzehn an, teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag mit.