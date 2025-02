Eine Messerattacke war in der Nacht zum Sonntag Auslöser für einen massiven Polizeieinsatz in Innsbruck. Die Klinge drang in die Lunge des Opfers ein. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten, ist aber mittlerweile in Polizeigewahrsam. (Symbolbild)

