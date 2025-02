Die Musikwelt trägt Trauer: Starsängerin Roberta Flack gestorben

Ihre vielversprechende Karriere als klassische Pianistin scheiterte aufgrund des Rassismus in den USA. Dann hörte Clint Eastwood ihre Ballade „The First Time Ever I Saw Your Face“ im Autoradio – und Roberta Flack wurde zum Superstar.

Die amerikanische Sängerin und Songschreiberin Roberta Flack, eine Ikone des R&B und Soul, ist am Montag im Alter von 88 Jahren verstorben. Mehrere Medien aus den USA und Großbritannien berichten unter Berufung auf das Management der Künstlerin, dass Flack „friedlich im Kreise ihrer Familie eingeschlafen“ sei.

Jüngste Studentin an der Howard University

Geboren 1937 in Black Mountain, North Carolina, wuchs Flack in einem musikalischen Elternhaus auf. Ihre Mutter, Organistin im Kirchenchor, vermittelte ihr früh religiöse und klassische Musik. Bereits im Alter von neun Jahren begann sie, Klavier zu spielen. Mit nur 15 Jahren wurde sie – als eine der jüngsten Studentinnen in der Geschichte der Howard University – mit einem Vollstipendium aufgenommen.

Ursprünglich strebte die hochbegabte Flack eine Karriere als klassische Konzertpianistin an, doch rassistische Hindernisse verhinderten diesen Werdegang. Stattdessen studierte sie Pädagogik, wurde Musiklehrerin und gab Konzerte für ihre Schülerinnen und Schüler – stets mit dem Ziel, die Freude an der Musik weiterzugeben.

Robert Flack: „Killing Me Softley Whit His Song“

Ein Wendepunkt in ihrer Karriere gelang, als Schauspieler Clint Eastwood zufällig ihren Song „The First Time Ever I Saw Your Face“ im Autoradio hörte. Die sehnsüchtige Pianoballade beeindruckte ihn so sehr, dass er sie in voller Länge für sein Regiedebüt „Sadistico“ (1971) verwendete. Der bereits zwei Jahre zuvor aufgenommene Song eroberte prompt die Charts; 1973 gewann Flack daraufhin ihren ersten Grammy und startete eine unvergleichliche Karriere.

Hits im Duo mit Donny Hathaway

Ihren größten kommerziellen Erfolg erzielte sie mit der Coverversion „Killing Me Softly With His Song“, für die sie 1974 ihren zweiten Grammy erhielt. In den folgenden Jahren war sie nahezu ständig auf Tour und prägte als omnipräsente Figur die US-Musikszene. Mit dem Soulsänger Donny Hathaway, den sie bereits aus ihrer Schulzeit kannte, erzielte Roberta Flack mehrere Hits.