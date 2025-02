Radikaler Kurswechsel in Ukraine: Nun will Trump wirtschaftlich mit Russland kooperieren

Der US-Präsident vollzog bereits einen radikalen Kurswechsel in der Ukraine- und Russland-Politik, nun will er auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Putin intensivieren.

US-Präsident Donald Trump steht nach eigenen Angaben in Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über eine umfassende wirtschaftliche Kooperation beider Länder. Er befinde sich in „ernsthaften Diskussionen" mit Putin über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs sowie über „große Geschäfte zur Wirtschaftsentwicklung", schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. „Die Gespräche kommen sehr gut voran", fügte Trump hinzu.

Trump veröffentlichte diese Onlinebotschaft am dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. In den vergangenen Wochen hatte er einen radikalen Kurswechsel in der Ukraine- und Russland-Politik der USA vollzogen, indem er in direkte Gespräche mit Putin eintrat.

Der von Trump eingeschlagene Annäherungskurs gegenüber Moskau hat große Sorgen in der Ukraine wie in der EU ausgelöst. Trump möchte den Ukraine-Krieg so rasch wie möglich beenden. An den Ukraine-Gesprächen hat er bisher aber weder Kiew noch die Europäer beteiligt – was bei diesen die Befürchtungen schürt, Trump und Putin könnten über ihre Köpfe hinweg über die Zukunft der Ukraine entscheiden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron war am Montag zu Besuch in Washington, wo er bei Trump auf eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Gespräche dringen wollte.