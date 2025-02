Im Park zugestochen: Mordversuchprozess gegen Wiener „Weihnachtsmann“

Ein ungewöhnlicher Prozess fand am Montag in Wien statt. Die Geschworene sprachen von schwerer Körperverletzung, der anwesende Berufsrichter akzeptierte diese Entscheidung jedoch nicht.

Wien – Ohne Urteil ist am Montagabend am Wiener Landesgericht der Prozess gegen einen 60-Jährigen zu Ende gegangen, der aufgrund seines Äußeren – ein markanter weißer Bart – in der Justizanstalt (JA) Josefstadt als „Weihnachtsmann“ bezeichnet wird. Die Geschworenen verwarfen die auf versuchten Mord lautende Anklage mit 7:1 Stimmen und entschieden auf schwere Körperverletzung. Darauf hin setzten die drei Berufsrichter den Wahrspruch wegen vorgeblichen Irrtums der Geschworenen aus.